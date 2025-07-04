Мама с малышом попали в больницу после аварии в Хабаровском крае

На 101-м километре трассы А-370 «Уссури» в Вяземском районе произошла авария с участием легкового автомобиля. За рулем была 20-летняя женщина, вместе с ней в машине находился семимесячный ребенок. Обоих доставили в больницу. О состоянии пострадавших пока не сообщается. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".