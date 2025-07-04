Трое детей и двое взрослых пострадали в ДТП с двумя авто в Самарской области

ДТП произошло в пятницу ночью в Клявлинском районе губернии, сообщили в региональном главке.
25-летний водитель «Гранты» без госномера следовал из муниципального центра в сторону села Камышла. По пути выбрал небезопасную скорость и влетел в стоящую «Ниву» с 24-летним парнем, который припарковался с нарушением ПДД.
«По данным ГАИ, с прошлого года по настоящее время последний семь раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Штрафы оплачены», — уточнили полицейские.
Далее первая машина опрокинулась. Пострадали пять человек. Из них трое — дети. А до этого в Самаре 19-летний автолюбитель на Kia Ceed врезался в столб. Ему и пассажиру того же возраста рекомендовали пройти амбулаторное лечение.
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