Трое детей и двое взрослых пострадали в ДТП с двумя авто в Самарской области

Далее первая машина опрокинулась. Пострадали пять человек. Из них трое — дети. А до этого в Самаре 19-летний автолюбитель на Kia Ceed врезался в столб. Ему и пассажиру того же возраста рекомендовали пройти амбулаторное лечение.