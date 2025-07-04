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Крупное ДТП с пассажирским автобусом произошло в Астане: пострадали несколько человек

В Астане произошло крупное ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля, пострадали несколько человек, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Источник: t.me/krispastana

В Telegram-канале Krispastana опубликовано видео с места ДТП, которое произошло в Астане. На кадрах видно несколько автобусов и карет скорой помощи. Корреспондент NUR.KZ направил запрос в пресс-службу Департамента полиции Астаны. В ведомстве сообщили, что по факту ДТП с участием маршрутного автобуса проводится проверка.

«Водитель автобуса, следуя по улице Косшыгулулы, на пересечении с улицей Серкебаева, не уступил дорогу автомобилю Ford, завершавшему маневр, в результате чего произошло столкновение. В результате трое пассажиров автобуса доставлены в медицинское учреждение», — прокомментировали в полиции.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте «Электронного правительства» говорится, что в случае ДТП необходимо:

  • удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  • включить «аварийную сигнализацию» и установить знак аварийной остановки;
  • если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  • вызвать сотрудников административной полиции (102 — если нет пострадавших/112 — если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела.