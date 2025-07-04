Крупное ДТП с пассажирским автобусом произошло в Астане: пострадали несколько человек

В Telegram-канале Krispastana опубликовано видео с места ДТП, которое произошло в Астане. На кадрах видно несколько автобусов и карет скорой помощи. Корреспондент NUR.KZ направил запрос в пресс-службу Департамента полиции Астаны. В ведомстве сообщили, что по факту ДТП с участием маршрутного автобуса проводится проверка.