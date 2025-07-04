Крупное ДТП с пассажирским автобусом произошло в Астане: пострадали несколько человек

В Telegram-канале Krispastana опубликовано видео с места ДТП, которое произошло в Астане. На кадрах видно несколько автобусов и карет скорой помощи. Корреспондент NUR.KZ направил запрос в пресс-службу Департамента полиции Астаны. В ведомстве сообщили, что по факту ДТП с участием маршрутного автобуса проводится проверка.
«Водитель автобуса, следуя по улице Косшыгулулы, на пересечении с улицей Серкебаева, не уступил дорогу автомобилю Ford, завершавшему маневр, в результате чего произошло столкновение. В результате трое пассажиров автобуса доставлены в медицинское учреждение», — прокомментировали в полиции.
Что делать при попадании в ДТП
На сайте «Электронного правительства» говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить «аварийную сигнализацию» и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 — если нет пострадавших/112 — если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела.