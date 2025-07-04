Дроны ударили по домам, погибла женщина: что известно о ночном налете БПЛА на Ростовскую область

«Единая дежурная диспетчерская служба фиксирует многочисленные сообщения о повреждениях окон и дверей в домах, а также припаркованных рядом автомобилей из-за падения БПЛА и их обломков», — сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в telegram-канале. По его словам, проводится эвакуация жителей, пострадавших, по предварительным данным, нет. Обломки еще одного БПЛА упали на стадион им. Лакомова, место падения оцеплено.