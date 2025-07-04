Лукашенко отправил Трампу поздравительную телеграмму

«К сожалению, в определенный момент белорусско-американское взаимодействие отошло от той позитивной линии. Убежден, что такое положение не соответствует национальным интересам ни наших стран, ни народов. Пришло время его изменить», — говорится в поздравлении. Оно опубликовано на официальном сайте белорусского президента. Кроме того, Лукашенко выразил надежду на возобновление конструктивного диалога и совместных проектов между Беларусью и США, а также пожелал американскому народу мира и процветания.