Жителей Оренбургской области предупредили об опасности атаки БПЛА

Еще один российский регион объявил режим угрозы БПЛА.
Опасность атаки БПЛА объявлена в Оренбургской области. Жителей об угрозе предупредил врио губернатора региона Евгений Солнцев.
«На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА», — написал Солнцев в Telegram. Глава региона призвал граждан сохранять бдительность и следить за дальнейшим оповещением от властей.
Ранее опасность атаки БПЛА была объявлена в Удмуртии и Татарстане. Утром 4 июля атакам беспилотников ВСУ подвергся Сергиев Посад в Подмосковье.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше