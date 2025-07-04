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В Иркутске мужчина за ночь угнал и разбил два автомобиля

В обеих машинах ключи были внутри салона.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске мужчина за ночь угнал и разбил два автомобиля. В полицию обратился владелец одной из машин и сообщил, что его «Киа-Бонго» пропала. Автомобиль был припаркован возле дома на улице Чайковского, а утром его не оказалось на месте. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по региону.

— Через некоторое время в дежурную часть поступило еще одно заявление об угоне. На этот раз неизвестные угнали «Мазду Демио». Владелец рассказал, что оставил авто с ключами на улице Терешковой, — рассказали в полиции.

Оперативники обнаружили автомобили в разбитом состоянии в результате ДТП, которые произошли недалеко от мест угона. Затем предполагаемого подозреваемого задержали. Он рассказал, что заметил ночью открытые автомобили с ключами внутри и решил покататься. Два раза попал в аварии и скрылся.

На мужчину завели уголовное дело по статье «неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон)».