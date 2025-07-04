В Иркутске мужчина за ночь угнал и разбил два автомобиля. В полицию обратился владелец одной из машин и сообщил, что его «Киа-Бонго» пропала. Автомобиль был припаркован возле дома на улице Чайковского, а утром его не оказалось на месте. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по региону.