В Омской области бабушка назло соседям разрушила свою половину дома

В Тюкалинском районе пенсионерка довела жилое помещение до аварийного состояния назло соседям. В суд обратилась семейная пара. По их словам, квартира 72-летней женщины долгое время находилась в запущенном состоянии и стала непригодной для проживания. Разрушение фундамента, обрушение крыши и крен конструкции создавали угрозу для второй квартиры, где проживает семья.
Кроме того, соседний земельный участок был в запущенном состоянии: заросший сухостой увеличивал риск возникновения пожара. В 2022 году в заброшенном помещении уже происходило возгорание. Экспертиза показала, что строение находится в аварийном состоянии и не подлежит восстановлению. Для обеспечения безопасности суд обязал собственницу демонтировать квартиру за свой счет.
Несмотря на судебное решение, женщина отказывалась сотрудничать, мотивируя это неприязненными отношениями с соседями. Дело передали судебным приставам, которые официально уведомили должницу о необходимости исполнить решение суда. Было вынесено постановление о временном ограничении на выезд за пределы России.
После объяснений со стороны судебных приставов о возможных штрафах и принудительных мерах, гражданка согласилась предоставить доступ к своей квартире. Семья начала работы по демонтажу помещения самостоятельно.
«Собственница разрешила соседям выполнить необходимые работы, что позволило добровольно урегулировать конфликт. Исполнительное производство прекращено», — сообщили в отделении судебных приставов.
На данный момент продолжается процесс демонтажа квартиры.
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