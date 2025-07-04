В Омской области бабушка назло соседям разрушила свою половину дома

Кроме того, соседний земельный участок был в запущенном состоянии: заросший сухостой увеличивал риск возникновения пожара. В 2022 году в заброшенном помещении уже происходило возгорание. Экспертиза показала, что строение находится в аварийном состоянии и не подлежит восстановлению. Для обеспечения безопасности суд обязал собственницу демонтировать квартиру за свой счет.