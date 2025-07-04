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В ростовских Шахтах после атаки дронов без света остались шесть тысяч человек

Глава региона Слюсарь сообщил, что две тысячи домов остались без света в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В городе Шахты Ростовской области в результате атаки украинских беспилотников была отключена трансформаторная подстанция. Без электричества остались две тысячи домов, в которых проживает шесть тысяч местных жителей. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

«В нескольких домах возле подстанции повреждены окна. Пострадавших среди людей нет», — добавил губернатор.

Ранее Слюсарь сообщил, что во время атаки украинских беспилотников на Ростовскую область ночью 4 июля погибла пенсионерка.

Российские силы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку беспилотников в ночь на 4 июля. Согласно официальному сообщению Министерства обороны, расчеты ПВО уничтожили 48 украинских беспилотных аппаратов самолетного типа.