В ростовских Шахтах после атаки дронов без света остались шесть тысяч человек

В городе Шахты Ростовской области в результате атаки украинских беспилотников была отключена трансформаторная подстанция. Без электричества остались две тысячи домов, в которых проживает шесть тысяч местных жителей. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Юрий Слюсарь.