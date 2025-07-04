В Красноярском крае задержали воспитателя летнего лагеря после насилия над ребенком

По информации следственного управления, 25 и 27 июня 2025 года трое подростков, находясь в лагере, совершили насильственные действия сексуального характера бутылкой в отношении 10-летнего мальчика. Ребенок сообщил о случившемся воспитателю, но тот не принял никаких мер для защиты мальчика, не уведомил администрацию лагеря и не сообщил о преступлении в полицию.