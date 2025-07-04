В Красноярском крае задержали воспитателя летнего лагеря после насилия над ребенком

Об этом рассказали в Следственном Комитете.
В Красноярском крае следственные органы задержали воспитателя летнего лагеря «Лесной» в связи с расследованием уголовного дела о халатности. Это дело связано с преступлением против половой неприкосновенности ребенка.
По информации следственного управления, 25 и 27 июня 2025 года трое подростков, находясь в лагере, совершили насильственные действия сексуального характера бутылкой в отношении 10-летнего мальчика. Ребенок сообщил о случившемся воспитателю, но тот не принял никаких мер для защиты мальчика, не уведомил администрацию лагеря и не сообщил о преступлении в полицию.
Из-за бездействия воспитателя произошли новые преступления в отношении ребенка. Воспитатель задержан, сейчас решается вопрос о мере пресечения. Следственные действия продолжаются для выяснения всех обстоятельств дела.
Максимальное наказание — исправительные работы на срок до одного года. Также известно, что лагерь продолжает работать — началась новая смена.
Ранее мы публиковали подробности произошедшего насилия над 10-летним мальчиком.