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Мину и артиллерийский снаряд уничтожили под Воронежем

Два боеприпаса времен Великой Отечественной войны уничтожили под Воронежем, сообщает ГУ МЧС по региону.

Минометную мину и артиллерийский снаряд обнаружили в Коминтерновском районе областного центра.

Специалисты аварийно-спасательной службы региона ликвидировали боеприпасы на подрывной площадке в Каширском районе днем 3 июля.