Мину и артиллерийский снаряд уничтожили под Воронежем

Минометную мину и артиллерийский снаряд обнаружили в Коминтерновском районе областного центра.
Специалисты аварийно-спасательной службы региона ликвидировали боеприпасы на подрывной площадке в Каширском районе днем 3 июля.
Два боеприпаса времен Великой Отечественной войны уничтожили под Воронежем, сообщает ГУ МЧС по региону.
Минометную мину и артиллерийский снаряд обнаружили в Коминтерновском районе областного центра.
Специалисты аварийно-спасательной службы региона ликвидировали боеприпасы на подрывной площадке в Каширском районе днем 3 июля.