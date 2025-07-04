Выше 180 сантиметров на дамбе: в Петербурге впервые за 160 ожидается наводнение

Уровень воды на дамбе в Санкт-Петербурге уже поднялся выше 180 сантиметров. Об этом в пятницу, 4 июля, сообщили в Комплексе защитных сооружений (КЗС).
Наводнение в городе может произойти впервые за 160 лет. Специалисты уже закрыли дамбу.
По прогнозам синоптиков, Северную столицу накроют сильные дожди — порывы ветра будут достигать 28 метров в секунду. Минувшей ночью прошла гроза, одна молния даже ударила в «Лахта-центр».
Есть вероятность, что вода в устье Невы поднимется до критических значений, уточнили в пресс-службе КЗС.
3 июля в Санкт-Петербурге отменили главный парад в честь Дня Военно-морского флота по причинам безопасности. Вместо этого планируется провести мероприятие по образцу 2015 года, с торжественным возложением венков и концертом на Дворцовой площади.
В тот же день синоптик города Александр Колесов сообщил, что наводнение из-за сильного ветра ожидается в пятницу, 4 июля. При этом оно может стать первым июльским за 160 лет.
16 июня Сочи также оказался под ударом мощного наводнения, которое началось после проливных дождей. Местные жители сообщали о перебоях с подачей электроэнергии в некоторых районах города.