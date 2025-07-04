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Самолет с россиянами совершил аварийную посадку посреди океана на Мальдивах

Судно с российскими туристами совершило аварийную посадку посреди океана на Мальдивах из-за шторма. Об этом в пятницу, 4 июля, сообщили в Telegram-канале Shot.

Судно с российскими туристами совершило аварийную посадку посреди океана на Мальдивах из-за шторма. Об этом в пятницу, 4 июля, сообщили в Telegram-канале Shot.

Все произошло еще 28 июня. Пассажиры самолета перелетали с одного острова на другой. Перед взлетом погодные условия резко ухудшились, пилоты при этом слишком долго готовились к рейсу.

Через некоторое время после взлета лайнер резко начал терять высоту и падать. Командир судна смог произвести аварийную посадку посреди океана.

Туристы просидели внутри самолета больше часа, потом снова полетели. Однако при второй попытке долететь до пункта назначения также возникли проблемы — борт начало заваливать на левый бок и сносить ветром.

Из-за этого вновь пришлось производить посадку на воду. Затем самолет дотащили до суши при помощи буксиров, уточнили в публикации.

Новость дополняется.