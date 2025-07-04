«Эх, всё!» 145 человек погибли в катастрофе 4 июля 2001 года под Иркутском

Был третий разворот — перед ним самолёт вошёл в облачность и его экипаж не мог ориентироваться в этих условиях — они не видели ни горизонта, ни огней. «Выводим!» кричал командир судна, «Давайте вправо!» — слова второго пилота, после которых сигнализация прозвучала второй раз. «Эх, всё,» — это были последние слова одного из членов экипажа. Всё было тщетно — не хватало высоты. Здесь есть и вина человеческого фактора — каждый из пилотов управлял сам по себе: кто-то тянул штурвал на себя, кто-то тянул рукоять. Особая ситуация переросла в катастрофическую за 15 секунд. Самолёт упал на лесную поляну и загорелся, разлетевшись на осколки.