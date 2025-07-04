«Эх, всё!» 145 человек погибли в катастрофе 4 июля 2001 года под Иркутском

Двадцать четыре года назад, ночью 4 июля 2001 года, под Иркутском произошла крупная авиакатастрофа. Ту-154М авиакомпании «Владивосток Авиа» совершал рейс по маршруту Екатеринбург—Иркутск—Владивосток, но при заходе на посадку в аэропорту Иркутска свалился в штопор и рухнул на землю около деревни Бурдаковка. Погибли все находившиеся на его борту 145 человек — 136 пассажиров и 9 членов экипажа. В этот день в Иркутске, Владивостоке, Екатеринбурге, Китае (среди погибших были и граждане соседней страны) вспоминают погибших.
Ушли в штопор.
На ночном рейсе из Екатеринбурга во Владивосток летели 136 пассажиров, ещё 9 человек — члены экипажа. Время — 2 часа 7 минут, пассажирский самолёт «Уссурийск» должен был сделать промежуточную остановку в Иркутске. До аэропорта оставалось лететь совсем чуть-чуть. Пилоты сообщили диспетчеру, что всё в порядке и они скоро будут приземляться. До катастрофы осталась 1 минута.
Экипаж принял решение заходить на посадку, но самолёт резко очень сильно развернуло, на 180 градусов. Воздушное судно начало приближаться к земле штопором. Если бы пилоты не увели самолёт в сторону, он упал прямо на посёлок Бурдаковка и число жертв этой трагедии увеличилось. Когда ситуация стала критичной, включилась звуковая сигнализация, пилоты начали делать всё, что могли.
«Эх, всё».
Был третий разворот — перед ним самолёт вошёл в облачность и его экипаж не мог ориентироваться в этих условиях — они не видели ни горизонта, ни огней. «Выводим!» кричал командир судна, «Давайте вправо!» — слова второго пилота, после которых сигнализация прозвучала второй раз. «Эх, всё,» — это были последние слова одного из членов экипажа. Всё было тщетно — не хватало высоты. Здесь есть и вина человеческого фактора — каждый из пилотов управлял сам по себе: кто-то тянул штурвал на себя, кто-то тянул рукоять. Особая ситуация переросла в катастрофическую за 15 секунд. Самолёт упал на лесную поляну и загорелся, разлетевшись на осколки.
Приземлиться лайнер должен был в 2:30 ночи. В аэропорту пассажиров уже готовились встречать. Никто не мог и предположить, что рядом, меньше, чем в 40 километрах от Иркутска уже во всю работают ведомства, а те самые люди — мертвы. В этой трагедии выживших не было. О катастрофе многие узнают только утром 4 июля. К селу Бурдаковка невозможно было проехать, всё было оцеплено. В Иркутске началось опознание тел погибших. По всей России был объявлен траур. Началось расследование.
Через год в самом центре авиакатастрофы установили памятную стелу. Она сделана из чёрного долерита — очень прочного материала, около двух метров в высоту. Надпись на ней гласит: «В память пассажиров и членов экипажа погибших в авиационной катастрофе самолёта ТУ-154 85845 4 июля 2001 года».