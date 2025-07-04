В Самаре 7 мигрантов отправили в военкомат после проверки водителей на дорогах

Напомним, что недавно на территории региона прошла операция «Нелегал-2025». За все время операции было проведено 142 мероприятия. В их рамках правоохранители выявили 519 нарушений административного характера и 42 уголовного. Также, уже заведено 11 уголовных дел по статье 322 УК РФ.