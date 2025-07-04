В Самаре 7 мигрантов отправили в военкомат после проверки водителей на дорогах

В Самаре прошел очередной рейд по выявлению иностранцев, которые не поступили на воинский учет. Его провели работники СУ СК и ГАИ.
3 июля на одном из постов среди водителей остановленных авто выявили 7 нарушителей. Их доставили в военкоматы.
Также, бывшие мигранты были привлечены к административной ответственности.
Напомним, что недавно на территории региона прошла операция «Нелегал-2025». За все время операции было проведено 142 мероприятия. В их рамках правоохранители выявили 519 нарушений административного характера и 42 уголовного. Также, уже заведено 11 уголовных дел по статье 322 УК РФ.
Также в из Самары на родину отправили 4 мигрантов, которые нарушили закон.
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