Серийного насильника отдали под суд в Челябинской области

«Обвиняемый проникал в квартиры женщин, где, в ряде случаев угрожая ножом, совершал преступления сексуального характера и похищал имущество», — говорят в прокуратуре региона. Таким способом злоумышленник напал на шесть женщины. В январе 2018 года в квартире с применением ножа напал на горожанку, которая оказалась дома не одна и оказала активное сопротивление. Свой преступный умысел обвиняемый не довел до конца и скрылся с места преступления.