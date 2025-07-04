Серийного насильника отдали под суд в Челябинской области

Фигурант — 52-летний житель Магнитогорска. По версии следствия, все преступления произошли с июня 2016 года по январь 2018-го.
«Обвиняемый проникал в квартиры женщин, где, в ряде случаев угрожая ножом, совершал преступления сексуального характера и похищал имущество», — говорят в прокуратуре региона. Таким способом злоумышленник напал на шесть женщины. В январе 2018 года в квартире с применением ножа напал на горожанку, которая оказалась дома не одна и оказала активное сопротивление. Свой преступный умысел обвиняемый не довел до конца и скрылся с места преступления.
Только в ноябре 2024-го была установлена причастность мужчины к совершению этих преступлений.
Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд для рассмотрения по существу.
«С июня 2016 года по январь 2018-го обвиняемый, движимый жаждой наживы и удовлетворения своих сексуальных потребностей, совершил ряд разбойных нападений на женщин, проживающих на территории Орджоникидзевского района», — уточнили в региональном следственном управлении.
Отмечается, что преступления были совершены в условиях неочевидности: фигурант выбирал для нападения темное время суток, использовал балаклаву, перчатки, жертв выбирал из числа ранее незнакомых и одиноких, выслеживал их через переписку в социальной сети, а также путем наблюдения за окнами.
«Работа по установлению злоумышленника велась непрерывно, на системной основе проводились следственные и оперативно-разыскные мероприятия по отработке лиц, ранее судимых и привлекавшихся к уголовной ответственности за различные виды преступлений, с получением у них биологических образцов для сравнительного исследования и постановкой их на учет. Таким образом было проверено более 3 тыс. человек», — фиксируют следователи.
В ноябре 2024 года получены сведения, что один из проверяемых может являться близким родственником предполагаемого преступника по линии «ребенок-родитель». После предъявления мужчине неопровержимых доказательств и правильно выработанной тактике допроса фигурант дал признательные показания.