На ЕКАДе в ДТП с автобусом и машинами пострадали четыре человека

Напомним, в июне водитель Ford сбил девятилетнего мальчика на ул. Калинина, 55 в Екатеринбурге, который пересекал проезжую часть в неположенном месте. В результате ДТП мальчик с переломами ног был госпитализирован в ДГКБ № 9.