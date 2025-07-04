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На ЕКАДе в ДТП с автобусом и машинами пострадали четыре человека

В Екатеринбурге в Октябрьском районе на 9 км Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) столкнулись два автомобиля и автобус, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Источник: ГИБДД Свердловской области

В ДТП пострадали четыре человека, которые находились в автомобилях.

По предварительной информации, водитель автомобиля Mazda столкнулся с попутно ехавшим автобусом с надписью «Дети». После этого произошло вторичное столкновение с автомобилем ВАЗ. Автобус в момент аварии пассажиров не перевозил.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, скорая и МЧС. Пострадавших доставили в медучреждение. Инспекторы устанавливают причины произошедшего.

Напомним, в июне водитель Ford сбил девятилетнего мальчика на ул. Калинина, 55 в Екатеринбурге, который пересекал проезжую часть в неположенном месте. В результате ДТП мальчик с переломами ног был госпитализирован в ДГКБ № 9.