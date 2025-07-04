Экс-председателя «Порт-Пермь» будут заочно судить за хищения свыше 1 млрд рублей

Следствие установило, что с 2009 по 2012 год Батлер организовал безвозмездную передачу недвижимости предприятия в пользу подконтрольных ему структур. В результате с баланса порта были выведены земельные участки и объекты инфраструктуры, что нанесло серьезный ущерб работе организации.