Экс-председателя «Порт-Пермь» будут заочно судить за хищения свыше 1 млрд рублей

В Пермском крае завершено расследование уголовного дела, связанного с крупным хищением имущества ОАО «Порт Пермь». Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила материалы в Дзержинский районный суд Перми. Рассмотрение пройдет в заочном порядке, поскольку обвиняемый скрывается. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, к хищению причастен бывший председатель совета директоров предприятия — гражданин Великобритании Чарльз Батлер. Его обвиняют в организации растраты имущества с использованием служебного положения. Ущерб оценивается более чем в 1 миллиард рублей.
Следствие установило, что с 2009 по 2012 год Батлер организовал безвозмездную передачу недвижимости предприятия в пользу подконтрольных ему структур. В результате с баланса порта были выведены земельные участки и объекты инфраструктуры, что нанесло серьезный ущерб работе организации.
При этом еще в 2007 году Батлер, минуя закон о контроле за иностранными инвестициями, приобрел акции стратегического предприятия без согласования с ФАС и правительственной комиссией.
ОАО «Порт Пермь» — важный объект для региона, обеспечивающий логистику по воде, железной дороге и автотранспорту. Потеря части активов серьезно повлияла на его функционирование.
В 2022 году по требованию Генпрокуратуры России 79% акций предприятия были возвращены государству. А в 2023 году суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал вернуть в собственность порта имущество, ранее выведенное Батлером.