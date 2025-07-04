Бизнесмен Карапетян подал иск за клевету против депутатов парламента Армении

«В рамках клеветы обязать Арсена Ганди Торосяна публично опровергнуть фактические данные, высказанные во время выступления с кафедры AZEC 17.06.2025 года», — говорится в документе, опубликованном на datalex.am. Бизнесмен требует от депутатов публичных извинений и публикации опровержения, а также настаивает на компенсации в размере девяти миллионов драмов (приблизительно 24 тысячи долларов) с каждого депутата за моральный ущерб и оскорбление его чести и достоинства.