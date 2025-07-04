В Подмосковье завели дело из-за гибели пациентки пластического хирурга

В Подмосковье женщина не проснулась после наркоза.
Следственные органы Подольска возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности после того, как женщина скончалась в результате пластической операции в частной медицинской клинике. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.
«Следователем следственного отдела по г. Подольск ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности пациентке в частной клинике при проведении пластической операции (ч.2 ст. 109 УК РФ)», — сообщает СК Подмосковья в telegram-канале. Инцидент произошел 2 июля 2025 года. По предварительным данным следствия, 47-летняя женщина не вышла из состояния наркоза после операции. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, ее жизнь спасти не удалось.
Следствие продолжает работу по установлению всех обстоятельств случившегося. Ожидается, что результаты экспертизы помогут выяснить, были ли нарушения медицинских норм и стандартов, которые могли привести к трагедии.
Случаи смерти пациентов после медицинских вмешательств в частных клиниках уже привлекали внимание правоохранительных органов: ранее в Перми было возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины после удаления зуба, а глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования. Тогда, как и в Подольске, причиной трагедии могли стать возможные нарушения медицинских стандартов.