В Подмосковье завели дело из-за гибели пациентки пластического хирурга

«Следователем следственного отдела по г. Подольск ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности пациентке в частной клинике при проведении пластической операции (ч.2 ст. 109 УК РФ)», — сообщает СК Подмосковья в telegram-канале. Инцидент произошел 2 июля 2025 года. По предварительным данным следствия, 47-летняя женщина не вышла из состояния наркоза после операции. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, ее жизнь спасти не удалось.