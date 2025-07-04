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Сотрудница крупной тольяттинской компании отдала мошенникам почти 5 млн рублей

Аферисты развели 45-летнюю женщину. Возбуждено уголовное дело, уточнили в областном ГУ МВД.

Аферисты развели 45-летнюю женщину. Возбуждено уголовное дело, уточнили в областном ГУ МВД.

Незнакомцы в роли менеджеров по работе с VIP-клиентами связались с пострадавшей в мессенджере. Рассказали об инвестпрограмме с доходностью в 20% каждый месяц. Сотрудница крупной тольяттинской фирмы заинтересовалась.

Ей показали графики и скинули документы, которые были похожи на официальные договоры. Собеседники подчеркнули: сначала нужно скинуть небольшую сумму, далее — постепенно увеличивать для открытия инвестиционного портфеля.

Также создали фиктивный сайт, отправляли жертве отчеты и имитировали звонки от «представителей» службы безопасности банка. Всего жительница Автограда перевела неизвестным 4,79 млн рублей.

На днях рассказывали о волонтерке из Самары, которую обманули на 50 тыс. рублей.

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