Сотрудница крупной тольяттинской компании отдала мошенникам почти 5 млн рублей

Аферисты развели 45-летнюю женщину. Возбуждено уголовное дело, уточнили в областном ГУ МВД.
Незнакомцы в роли менеджеров по работе с VIP-клиентами связались с пострадавшей в мессенджере. Рассказали об инвестпрограмме с доходностью в 20% каждый месяц. Сотрудница крупной тольяттинской фирмы заинтересовалась.
Ей показали графики и скинули документы, которые были похожи на официальные договоры. Собеседники подчеркнули: сначала нужно скинуть небольшую сумму, далее — постепенно увеличивать для открытия инвестиционного портфеля.
Также создали фиктивный сайт, отправляли жертве отчеты и имитировали звонки от «представителей» службы безопасности банка. Всего жительница Автограда перевела неизвестным 4,79 млн рублей.
На днях рассказывали о волонтерке из Самары, которую обманули на 50 тыс. рублей.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.