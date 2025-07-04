Shot: самолет с туристами из России сел посреди океана на Мальдивах

Во время повторного взлета самолет вновь столкнулся с трудностями: его начало кренить на левый бок, а сильный ветер сносил воздушное судно в сторону. В результате пилоты приняли решение вновь посадить самолет на воду, на этот раз вблизи вилл и берега. С помощью буксиров воздушное судно было доставлено к суше, где пассажирам оказали необходимую помощь. В результате происшествия многие пассажиры испытали сильный стресс.