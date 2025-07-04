В Краснокамске взыскали 200 тысяч рублей с любителя пьяной езды без прав

Когда 21-летнего юношу впервые задержали за рулем автомобиля в нетрезвом виде, его привлекли к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами». Однако наказание в виде 10 суток ареста не отучило нарушителя от вредных привычек: употребив спиртное, он вновь решил покататься по дорогам ночного города. Подозрительный автомобиль был остановлен сотрудниками ГИБДД. Вызывал сомнение и находящийся за рулем молодой человек. Водителя проверили с помощью алкотестера и установили наличие алкогольного опьянения. Суд приговорил его к уплате уголовного штрафа в размере 200 тысяч рублей.