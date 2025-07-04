В лесах Башкирии заблудились несколько человек

По данным госкомитета РБ по ЧС, накануне вечером в «112» поступило сообщение о том, что в селе Вострецово Бураевского района пожилой мужчина отправился в лес за ягодами и потерялся. Любитель земляники смог найти дорогу домой самостоятельно. На минувшей неделе аналогичные случаи произошли в Баймакском и Кармаскалинском районах. Спасатели госкомитета РБ по ЧС помогли жительнице деревни Хасаново выбраться из леса, а в селе Шаймуратово пожилая женщина вернулась домой, не прибегая к помощи экстренных служб.