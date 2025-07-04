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В лесах Башкирии заблудились несколько человек

Все нашли дорогу домой самостоятельно.

Источник: Башинформ

По данным госкомитета РБ по ЧС, накануне вечером в «112» поступило сообщение о том, что в селе Вострецово Бураевского района пожилой мужчина отправился в лес за ягодами и потерялся. Любитель земляники смог найти дорогу домой самостоятельно. На минувшей неделе аналогичные случаи произошли в Баймакском и Кармаскалинском районах. Спасатели госкомитета РБ по ЧС помогли жительнице деревни Хасаново выбраться из леса, а в селе Шаймуратово пожилая женщина вернулась домой, не прибегая к помощи экстренных служб.

В ведомстве добавили, что в прошлом месяце на территории республики потерялось 65 человек, в том числе 6 детей.