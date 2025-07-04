Самолёт с российскими туристами попал в шторм и аварийно сел посреди океана

Гидросамолет с отдыхающими на борту совершил вынужденное приземление на водную гладь океана в районе Мальдивских островов, столкнувшись с разгулом стихии. Такую информацию распространил Telegram-канал Shot.
Происшествие случилось 28 июня 2025 года. Находившиеся на борту путешественники следовали между островами архипелага. Непосредственно перед вылетом резко испортилась метеорологическая обстановка, при этом экипаж воздушного судна задержался с подготовкой к рейсу.
Вскоре после взлета лайнер неожиданно стал снижаться, стремительно теряя высоту. Командиру воздушного судна удалось осуществить экстренное приземление в открытом океане.
Пассажиры провели внутри салона более часа, после чего воздушное судно вновь поднялось в небо. Однако при повторной попытке достичь конечного пункта вновь возникли осложнения: возник крен на левую сторону, усиленный порывами ветра.
Это вынудило пилотов вторично осуществить посадку на воду. Впоследствии авиалайнер был отбуксирован к побережью, как уточняется в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время часть пассажиров лечится успокоительными, а некоторые заявили о развившейся у них аэрофобии.
Читайте также: Нина Пушкова объяснила, почему в аэропортах изымают бутылки с водой.