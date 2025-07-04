Самолёт с российскими туристами попал в шторм и аварийно сел посреди океана

Происшествие случилось 28 июня 2025 года. Находившиеся на борту путешественники следовали между островами архипелага. Непосредственно перед вылетом резко испортилась метеорологическая обстановка, при этом экипаж воздушного судна задержался с подготовкой к рейсу.