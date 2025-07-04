Самарские приставы воссоединили мать с дочерью и сыном

Отец детей незаконно держал их у себя после развода с женой. Подробнее об инциденте рассказала пресс-служба областного ГУ ФССП.
Суд постановил, что ребята должны быть с матерью. Но мужчина с таким решением не согласился и оставил дочь и сына у себя. Позже к делу подключили самарских приставов.
Сотрудники вместе с пострадавшей заглянули к нарушителю. Дети тут же подбежали к последней. Правоохранители объяснили, что для несовершеннолетних лучше оставить с женщиной. В этот раз бывший супруг уже не был против.
Ранее жительница Самарской области задолжала сыну полтора миллиона рублей. За это ее отправили на полгода на исправительные работы.
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