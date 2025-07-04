В Забайкалье бушуют пять лесных пожаров

В Забайкальском крае на сегодняшний день продолжают действовать пять лесных пожаров. Общая площадь земли, которую затронул огонь, превысила 2,7 миллиона гектаров. Об этом КП-Иркутск сообщил министр природных ресурсов региона.
— В пяти километрах от населенных пунктов было зафиксировано 186 пожаров, охвативших Читинский, Улётовский, Карымский, Хилокский, Тунгокоченский и Сретенский округа.
Общий ущерб, нанесенный лесному фонду оцениваются в три миллиарда рублей. Ситуация остается напряженной, и власти продолжают предпринимать меры по борьбе с огнем.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Свирске строительный мусор загрязнил 15 тысяч квадратных метров земли.