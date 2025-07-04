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В Забайкалье бушуют пять лесных пожаров

Ущерб оценивается в три миллиарда рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Забайкальском крае на сегодняшний день продолжают действовать пять лесных пожаров. Общая площадь земли, которую затронул огонь, превысила 2,7 миллиона гектаров. Об этом КП-Иркутск сообщил министр природных ресурсов региона.

— В пяти километрах от населенных пунктов было зафиксировано 186 пожаров, охвативших Читинский, Улётовский, Карымский, Хилокский, Тунгокоченский и Сретенский округа.

Общий ущерб, нанесенный лесному фонду оцениваются в три миллиарда рублей. Ситуация остается напряженной, и власти продолжают предпринимать меры по борьбе с огнем.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Свирске строительный мусор загрязнил 15 тысяч квадратных метров земли.