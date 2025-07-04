Два российских десантника удерживали опорный пункт в окружении 37 дней

Важную роль в удержании позиции сыграла военная хитрость. Десантники создали ложную позицию, на которую украинские войска перенаправили большую часть своих ударов. ВСУ предпринимали попытки штурма, однако все они были успешно отражены. Один из эпизодов, по словам «Кроны», закончился тем, что украинское подразделение, не сумев прорваться, вынуждено было отступить. После успешного выполнения боевой задачи и передачи опорного пункта подразделениям, бойцы были выведены в тыл для реабилитации.