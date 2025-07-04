Власти Краснодарского края прокомментировали отравление детей

В лагере сейчас находятся 152 ребенка, из них 80 из Ростовской области. У четверых детей из Ростовской области на следующий день после прибытия началась рвота. Директор лагеря сообщил об этом в Роспотребнадзор, и прибывший врач стабилизировал состояние детей в лагере, госпитализация не потребовалась.