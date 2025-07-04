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Власти Краснодарского края прокомментировали отравление детей

3 июля в СМИ и соцсетях появилась информация о массовом отравлении детей в лагере «Звездочка» в Джубге. Министерство труда и соцразвития Кубани опровергло эти данные, заявив, что число заболевших завышено в 15 раз.

В лагере сейчас находятся 152 ребенка, из них 80 из Ростовской области. У четверых детей из Ростовской области на следующий день после прибытия началась рвота. Директор лагеря сообщил об этом в Роспотребнадзор, и прибывший врач стабилизировал состояние детей в лагере, госпитализация не потребовалась.

Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование, взяты пробы продукции, воды, материала от сотрудников пищеблока и смывы с поверхностей. Обнаружен норовирус, проведена дезинфекция. Острых кишечных инфекций не выявлено. Морская вода соответствует нормам. Лагерь работает в штатном режиме, четверо детей с норовирусом отправлены домой.