Власти Краснодарского края прокомментировали отравление детей

В лагере сейчас находятся 152 ребенка, из них 80 из Ростовской области. У четверых детей из Ростовской области на следующий день после прибытия началась рвота. Директор лагеря сообщил об этом в Роспотребнадзор, и прибывший врач стабилизировал состояние детей в лагере, госпитализация не потребовалась.
Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование, взяты пробы продукции, воды, материала от сотрудников пищеблока и смывы с поверхностей. Обнаружен норовирус, проведена дезинфекция. Острых кишечных инфекций не выявлено. Морская вода соответствует нормам. Лагерь работает в штатном режиме, четверо детей с норовирусом отправлены домой.