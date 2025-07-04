3-летняя девочка попала под колеса Changan в Петербурге

К слову, в тот же день в Петербурге случилось еще одно происшествие по недосмотру родителей. Так, из окна квартиры на 10-й Советской улице выпала двухлетняя девочка. К большому счастью ребенок выжил, но ее пришлось оперативно везти в больницу, о чем ранее рассказывала «КП-Петербург».