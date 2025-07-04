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3-летняя девочка попала под колеса Changan в Петербурге

В результате ДТП в Приморском районе малышка получила травмы.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 3 июля у дома 19 на Арцеуловской аллее под колеса Changan попала трехлетняя девочка. Дорожная авария произошла вне зоны пешеходного перехода. Малышка оказалась перед иномаркой по недосмотру родителей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

— После ДТП в Приморском районе пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии, — добавили в ведомстве.

Полиция начала проверку.

К слову, в тот же день в Петербурге случилось еще одно происшествие по недосмотру родителей. Так, из окна квартиры на 10-й Советской улице выпала двухлетняя девочка. К большому счастью ребенок выжил, но ее пришлось оперативно везти в больницу, о чем ранее рассказывала «КП-Петербург».