Отношение авиакомпании к семьям погибших в страшной катастрофе самолета назвали «возмутительным»

Одна родственница, мать которой погибла в авиакатастрофе, рассказала: «Условия, в которых нас попросили заполнить анкету, были неприемлемыми: в переполненном жарком коридоре с неподходящими стульями и столами. Уединения не было вообще. Они просили нас предоставить информацию о зависимости, но не было никаких подробностей о том, что они подразумевали под этим, будь то финансовая или иная. В то время я испытывала давление в крайне тяжелых обстоятельствах после такой катастрофической потери. Air India следовало бы проявить больше профессионализма и сострадания и попросить все семьи обратиться за юридической консультацией, прежде чем предпринимать какие-либо действия. Однако подразумевалось, что, если мы не заполним анкету и не представим документы, компенсация выплачена не будет».