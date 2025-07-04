Отношение авиакомпании к семьям погибших в страшной катастрофе самолета назвали «возмутительным»

Адвокат, представляющий интересы семей, чьи близкие погибли в авиакатастрофе рейса 171 авиакомпании Air India, заявил, что он «возмущен и потрясен» «возмутительным с этической точки зрения» поведением авиакомпании по отношению к родственникам погибших. Air India заявила, что претензии, к которым они относятся «невероятно серьезно», являются «необоснованными и неточными».
Питер Нинан, авиационный юрист и партнер британской юридической фирмы Stewarts, представлял интересы семей в ряде крупных авиакатастроф по всему миру, включая громкие авиакатастрофы рейсов MH17 и MH370, пишет The Guardian. Он заявил, что отношение авиакомпании к семьям, убитым горем, может сэкономить ей по меньшей мере 100 миллионов фунтов стерлингов за счет недостаточной компенсации семьям. «Это настоящий ужас от того, что они потенциально могут сделать», — сказал он, призвав провести расследование поведения авиакомпании.
Нинан рассказал, что родственников, прибывших для опознания останков своих близких в первые дни после авиакатастрофы 12 июня, поместили в переполненную темную комнату на сильной жаре вместе с другими семьями, понесшими тяжелую утрату, и попросили заполнить документы и сложную анкету, в которой запрашивалась важная финансовая информация.
По его словам, семьи не получили никаких предупреждений, юридических консультаций или копий документов. Некоторые семьи рассказали ему, что представители Air India приходили к ним домой и спрашивали, почему они до сих пор не заполнили формы.
Нинан утверждал, что семьям «ложно» сообщили, что они не получат никаких выплат, если не заполнят соответствующие формы, хотя в соответствии с международным законодательством авиакомпании обязаны немедленно выплачивать аванс семьям, имеющим право на компенсацию. От семей не требуется ничего, кроме предоставления документа, удостоверяющего личность, и подписи квитанции.
Одна родственница, мать которой погибла в авиакатастрофе, рассказала: «Условия, в которых нас попросили заполнить анкету, были неприемлемыми: в переполненном жарком коридоре с неподходящими стульями и столами. Уединения не было вообще. Они просили нас предоставить информацию о зависимости, но не было никаких подробностей о том, что они подразумевали под этим, будь то финансовая или иная. В то время я испытывала давление в крайне тяжелых обстоятельствах после такой катастрофической потери. Air India следовало бы проявить больше профессионализма и сострадания и попросить все семьи обратиться за юридической консультацией, прежде чем предпринимать какие-либо действия. Однако подразумевалось, что, если мы не заполним анкету и не представим документы, компенсация выплачена не будет».
В Air India заявили, что относятся к «таким обвинениям невероятно серьезно», поскольку «поддержка и благополучие семей, пострадавших в результате этого трагического инцидента, является нашим приоритетом номер один».
Представитель авиакомпании заявил, что «компания стремилась максимально упростить заполнение анкеты, чтобы гарантировать, что компенсация будет выплачена нужному человеку как можно быстрее».
«Мы делаем все, что в наших силах, чтобы обеспечить как можно более быструю и бесперебойную выплату компенсаций семьям в это невероятно трудное для них время, — добавили в авиакомпании. — Понятно, что существуют некоторые формальные процедуры, которые необходимо соблюдать, но мы предоставляем семьям все необходимое время и гибкость, и мы хотим поддержать их, как только сможем».
Представитель авиакомпании заявил, что Air India приложила «значительные усилия для скорейшей выплаты промежуточной компенсации, чтобы удовлетворить неотложные финансовые потребности пострадавших членов семьи, причем первые выплаты были произведены в течение нескольких дней после аварии».
По их словам, на сегодняшний день Air India выплатила временную компенсацию 47 семьям, и вскоре будут выплачены еще 55 выплат: «Чтобы упростить выплаты, Air India запросила базовую информацию для установления семейных отношений и обеспечения получения авансовых платежей теми, кто имеет на это право. Членам семей был разослан вопросник, позволяющий Air India собрать информацию, необходимую для оформления компенсационных выплат. Air India, безусловно, не совершала никаких нежелательных визитов в дома семей».
Кроме того, представитель авиакомпании утверждает: «Air India предоставила специальный вспомогательный персонал для каждой семьи. Эти сотрудники по связям с общественностью смогли оказать поддержку по ряду вопросов, включая размещение, транспорт, организацию похорон и любую логистику».
Но адвокат Нинан настаивает: «Мы неоднократно слышали от наших клиентов истории о том, что авиакомпания Air India сообщила семьям, что они должны заполнить анкету для получения предоплаты, что вынудило их заполнять эту анкету в ужасающих условиях: в тесных, переполненных комнатах, в условиях сильной жары, без каких-либо указаний по условия и вопросы, содержащиеся в анкете. Наши клиенты показали нам анкету. В ней требуется юридически значимая информация с использованием терминов, имеющих юридическое определение, которое не сообщается семьям. В бланках указано, что Air India будет использовать предоставленную информацию для расчета компенсации. Они запрашивают, казалось бы, простую информацию, но используют термины, которые на самом деле являются юридически обоснованными и содержат множество нюансов, для понимания которых вам потребуется юридическая подготовка».
«Нет никаких сомнений в том, что запрашиваемая информация может быть использована Air India против семей в будущем, — считает адвокат. — Есть два варианта развития событий, когда семьи заполняют эти формы: либо семьи впоследствии привлекают таких юристов, как я, и тогда нам приходится доказывать в суде, что родственник заполнил форму, не понимая условий, и надеяться, что судья согласится с нами. Или, что еще хуже, авиакомпания рассчитывает компенсацию, используя информацию, указанную в бланке, семья не получает юридического представительства и соглашается на то, что, как я гарантирую, размер компенсации будет значительно ниже, а это может быть на миллионы фунтов меньше, чем они имеют право».