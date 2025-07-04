В Уфе работник сорвался с пятиметровой высоты

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, директор ООО «Прометей» обвиняется в преступлении по статье «нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». По версии следствия, в мае 2024 года руководитель компании привлек мужчину к проведению работ по огнезащите металлических конструкций и окрашиванию элементов в складском комплексе по ул. Гвардейской в Уфе, которые в том числе проводятся на высоте.