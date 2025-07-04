На Кубани восстановили движение на трассе М-4 «Дон»

«Перекрытие снято, проезжая часть полностью освобождена», — говорится в сообщении.
Ранее «Ъ-Кубань» писал, что грузовик перекрыл движение на трассе М-4 «Дон». Для решения этого вопроса задействовали четыре экипажа ДПС.
Движение по федеральной автомобильной трассе М-4 «Дон» (1490−1491 км) полностью восстановили. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края.
«Перекрытие снято, проезжая часть полностью освобождена», — говорится в сообщении.
Ранее «Ъ-Кубань» писал, что грузовик перекрыл движение на трассе М-4 «Дон». Для решения этого вопроса задействовали четыре экипажа ДПС.