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На Кубани восстановили движение на трассе М-4 «Дон»

Движение по федеральной автомобильной трассе М-4 «Дон» (1490−1491 км) полностью восстановили. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края.

Источник: Коммерсантъ

«Перекрытие снято, проезжая часть полностью освобождена», — говорится в сообщении.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что грузовик перекрыл движение на трассе М-4 «Дон». Для решения этого вопроса задействовали четыре экипажа ДПС.