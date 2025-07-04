Из-за непогоды на Вуоксе спасали туристов — взрослых и детей

Как сообщает Аварийно-спасательная служба региона, группа туристов попала в сложную ситуацию на одном из островов на озере Вуокса из-за неблагоприятных погодных условий и нуждалась в эвакуации. В группе были взрослые и дети, их надо было доставить на берег.