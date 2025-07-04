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Из-за непогоды на Вуоксе спасали туристов — взрослых и детей

В Приозерском районе Ленинградской области утром 4 июля проходила спасательная операция.

Источник: Петербург с огоньком

Как сообщает Аварийно-спасательная служба региона, группа туристов попала в сложную ситуацию на одном из островов на озере Вуокса из-за неблагоприятных погодных условий и нуждалась в эвакуации. В группе были взрослые и дети, их надо было доставить на берег.

«Спасатели поисково-спасательного отряда г. Приозерск Аварийно-спасательной службы Ленобласти эвакуировали туристов с острова и доставили в Приозерск», — отмечается в сообщении.

Со вчерашнего вечера в Петербурге и Ленинградской области штормит. Циклон принес дожди, грозу и сильный ветер, из-за которого в Финском заливе и Неве поднимается вода. Если бы не закрытая дамба, синоптики бы уже фиксировали наводнение.