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Жителя Кубани задержали после стрельбы по жилому дому

За стрельбу задержали судимого жителя Белореченского района.

Источник: Комсомольская правда

В Белореченске задержали местного жителя за стрельбу по жилому дому. Очевидцы позвонили в полицию и рассказали про выстрелы во дворе жилого комплекса на улице Гоголя.

«Оперативники при содействии Росгвардии задержали 50-летнего мужчину. Он оказался ранее судимым. В алкогольном опьянении он выстрелил в воздух и в сторону многоэтажки. После этого скрылся на автомобиле», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По месту проживания мужчины стражи правопорядка нашли обрез охотничьего ружья. После стрельбы заведено уголовное дело. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.