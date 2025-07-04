Жителя Кубани задержали после стрельбы по жилому дому

«Оперативники при содействии Росгвардии задержали 50-летнего мужчину. Он оказался ранее судимым. В алкогольном опьянении он выстрелил в воздух и в сторону многоэтажки. После этого скрылся на автомобиле», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.