Жителя Кубани задержали после стрельбы по жилому дому

В Белореченске задержали местного жителя за стрельбу по жилому дому. Очевидцы позвонили в полицию и рассказали про выстрелы во дворе жилого комплекса на улице Гоголя.
«Оперативники при содействии Росгвардии задержали 50-летнего мужчину. Он оказался ранее судимым. В алкогольном опьянении он выстрелил в воздух и в сторону многоэтажки. После этого скрылся на автомобиле», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По месту проживания мужчины стражи правопорядка нашли обрез охотничьего ружья. После стрельбы заведено уголовное дело. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.