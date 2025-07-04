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Таможенные махинации обернулись для бизнесменов сроками до 7 лет

В Алматы осуждены участники схемы с фальшивыми счетами и контрабандой.

Прокуратура города Алматы пресекла деятельность организованной преступной группы, занимавшейся махинациями в сфере внешнеэкономической деятельности, передает BAQ.KZ. Как сообщили в ведомстве, в результате проверки выявлены факты незаконного перемещения товаров через таможенную границу с использованием поддельных документов, а также фиктивной выписки счетов-фактур без реального оказания услуг и поставок продукции.

К незаконной схеме оказались причастны руководители ряда компаний, имевших статус «уполномоченных экономических операторов в таможенной сфере». Сумма ущерба, причиненного государству в результате их деятельности, превысила 33 миллиарда тенге.

По материалам проверки возбуждено несколько уголовных дел. Суд признал обвиняемых виновными по статьям 216 и 234 Уголовного кодекса РК (уклонение от уплаты налогов и контрабанда). Им назначены наказания в виде лишения свободы сроком от двух до семи лет, а также конфискация имущества в доход государства.

Решение суда вступило в законную силу — апелляционная инстанция оставила приговор без изменений.