Таможенные махинации обернулись для бизнесменов сроками до 7 лет

По материалам проверки возбуждено несколько уголовных дел. Суд признал обвиняемых виновными по статьям 216 и 234 Уголовного кодекса РК (уклонение от уплаты налогов и контрабанда). Им назначены наказания в виде лишения свободы сроком от двух до семи лет, а также конфискация имущества в доход государства.