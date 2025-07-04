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В Москве найден мертвым вице-президент «Транснефти» Бадалов

В Москве погиб вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов. Топ-менеджеру было 62 года. По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, тело мужчины было найдено под окнами дома на Рублевском шоссе.

Источник: РИА "Новости"

«Предварительная причина гибели — самоубийство», — заявил собеседник агентства.

Источник «Ъ» подтвердил информацию. Следственные органы СКР проводят доследственную проверку, по результатам которой будут принять процессуальное решение — возбуждение уголовного дела о доведении до самоубийства (убийстве), или отказ в этом, добавил он.

Господин Бадалов занимал пост вице-президента «Транснефти» с 2021 года, курировал вопросы цифровой трансформации и информационных технологий. Shot пишет, что супруге Андрея Бадалова вызвали скорую помощь. Также канал утверждает, что «ранее у Бадалова были проблемы со здоровьем».