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«Сухая» гроза спровоцировала пожары в Приморье

С огнём боролись на территории заповедника и в лесном фонде.

Источник: PrimaMedia.ru

На севере Приморья зафиксировали и ликвидировали два природных пожара, охвативших в общей сложности 8 гектаров леса. Предварительная причина возгораний — так называемая «сухая» гроза, сопровождающаяся молниями без осадков, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.

По информации краевого Минлесхоза, первый очаг возгорания площадью около 3 гектаров возник в Тернейском муниципальном округе на территории государственного лесного фонда. Второй пожар вспыхнул в пределах Сихотэ-Алинского заповедника — особо охраняемой природной территории федерального значения — и затронул около 5 гектаров.

Сложные погодные условия и труднопроходимая горно-лесистая местность затруднили ликвидацию огня, однако специалисты оперативно справились с задачей. На сегодняшний день оба очага полностью потушены.

Напомним, в конце мая в Сихотэ-Алинском заповеднике обнаружили два очага лесных пожаров, возникших в результате «сухих» гроз. Разряды молний стали причиной возгораний в труднодоступной горной местности, где сохраняется большое количество ветровалов, оставшихся после удара тайфуна «Лайонрок».