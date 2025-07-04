«Сухая» гроза спровоцировала пожары в Приморье

По информации краевого Минлесхоза, первый очаг возгорания площадью около 3 гектаров возник в Тернейском муниципальном округе на территории государственного лесного фонда. Второй пожар вспыхнул в пределах Сихотэ-Алинского заповедника — особо охраняемой природной территории федерального значения — и затронул около 5 гектаров.