В Самаре 19-летний водитель KIA Ceed не справился с управлением и влетел в столб

В Самаре 3 июля поздно вечером на Московском шоссе произошла авария. 19-летний парень за рулём Kia Ceed не справился с управлением и врезался в уличный фонарь возле дома № 35Б.
В машине находился ещё один 19-летний пассажир. Обоим потребовалась медицинская помощь, но в больницу их не госпитализировали — врачи ограничились амбулаторным лечением.
Сейчас полиция разбирается, почему водитель не смог избежать столкновения. Возможно, причиной стала невнимательность или превышение скорости.
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