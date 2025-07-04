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Кассирша из Самарской области похитила у начальства 7 тысяч рублей

47-летняя жительница Сызрани потратила деньги на свои нужды. Сейчас проходит по уголовному делу.

47-летняя жительница Сызрани потратила деньги на свои нужды. Сейчас проходит по уголовному делу по факту присвоения чужого имущества с использованием служебного положения.

В региональном главке уточнили: злоумышленница похитила 7 тыс. рублей. Недостачу выявили при инвентаризации. Полицейские поговорили с сотрудниками магазина и осмотрели его записи с камер наблюдения.

Позже задержали кассиршу. Объяснила: при оплате товаров наличными и без сдачи, а также чека аннулировала операции. Деньги оставляла себе и тратила по своему усмотрению. Уголовное дело передали в суд. Женщина возместила ущерб.

Ранее 29-летняя экс-сотрудница финансовой компании в Самарской области присвоила 1 млн рублей.

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