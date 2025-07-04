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Число пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске увеличилось до 57

Багин: число пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске увеличилось до 57.

Источник: Александр Полегенько/ТАСС

УФА, 4 июл — РИА Новости. Число пострадавших при атаке БПЛА предприятия в Ижевске увеличилось до 57, сообщил министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин в своём Telegram-канале.

БПЛА атаковали одно из предприятий Ижевска 1 июля. Власти сообщали, что три человека погибли, 42 пострадали.

«Мы продолжаем оказывать медицинскую помощь пострадавшим. За прошедшие сутки в больницы и поликлиники Удмуртии обратились ещё несколько человек с жалобами на своё самочувствие, некоторые были госпитализированы», — написал министр.

По его словам, на утро пятницы на стационарном лечении находятся 33 человека, шесть из них — в Федеральных центрах Москвы. Ещё 15 человек получают медицинскую помощь амбулаторно.

«Состояние пяти пациентов по-прежнему тяжелое, у остальных — средней и легкой степени тяжести. Также шесть пациентов были выписаны из стационаров. Всего пострадали 57 человек», — сообщил Багин.

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