Число пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске увеличилось до 57

УФА, 4 июл — РИА Новости. Число пострадавших при атаке БПЛА предприятия в Ижевске увеличилось до 57, сообщил министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин в своём Telegram-канале.
БПЛА атаковали одно из предприятий Ижевска 1 июля. Власти сообщали, что три человека погибли, 42 пострадали.
«Мы продолжаем оказывать медицинскую помощь пострадавшим. За прошедшие сутки в больницы и поликлиники Удмуртии обратились ещё несколько человек с жалобами на своё самочувствие, некоторые были госпитализированы», — написал министр.
По его словам, на утро пятницы на стационарном лечении находятся 33 человека, шесть из них — в Федеральных центрах Москвы. Ещё 15 человек получают медицинскую помощь амбулаторно.
«Состояние пяти пациентов по-прежнему тяжелое, у остальных — средней и легкой степени тяжести. Также шесть пациентов были выписаны из стационаров. Всего пострадали 57 человек», — сообщил Багин.