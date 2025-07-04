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Энергетики прокомментировали отключения в Шахтах после атаки БПЛА

В Шахтах обесточен пункт «Донэнерго», задействовали резервные источники питания.

Источник: Комсомольская правда

В Шахтах после падения БПЛА взрывной волной оказались повреждены двери и фасадная штукатурка распределительного пункта АО «Донэнерго», сообщает пресс-служба компании.

Сейчас объект обесточен для выяснения характера повреждений. На месте работают правоохранители. Энергетики ожидают разрешения на проведение восстановительных работ.

— Часть потребителей запитываются по резервной схеме, привлечены резервные источники питания для временного устранения последствий, — информируют в АО «Донэнерго».

Напомним, ранее ситуацию в Шахтах прокомментировал врио губернатора региона Юрий Слюсарь. По информации донского главы, в городе в ходе атаки БПЛА произошло отключение трансформаторной подстанции. Без электричества остались почти 2 тысячи частных домов, в которых живут более 6 тысяч человек. В нескольких домах около подстанции были повреждены окна. Пострадавших среди людей нет.

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