Обвиняемых в диверсии новосибирцев посадили в СИЗО до сентября

Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения в отношении Денисова Ярослава и Алфёрова Ильи, обвиняемых в совершении диверсии на железной дороге. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе суда.
Постановлениями суда от 4 июля 2025 года обвиняемые заключены под стражу до 2 сентября 2025 года. Суд удовлетворил ходатайства следствия, посчитав необходимым заключение под стражу на время проведения следственных действий.
Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия).
Противоправная деятельность Денисова и Алфёрова была пресечена сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области и УТ МВД России по СФО.
Постановления суда не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.