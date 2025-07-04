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Обвиняемых в диверсии новосибирцев посадили в СИЗО до сентября

Они заключены под стражу до 2 сентября 2025 года.

Источник: Управление судебного департамента в Новосибирской области

Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения в отношении Денисова Ярослава и Алфёрова Ильи, обвиняемых в совершении диверсии на железной дороге. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе суда.

Постановлениями суда от 4 июля 2025 года обвиняемые заключены под стражу до 2 сентября 2025 года. Суд удовлетворил ходатайства следствия, посчитав необходимым заключение под стражу на время проведения следственных действий.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия).

Противоправная деятельность Денисова и Алфёрова была пресечена сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области и УТ МВД России по СФО.

Постановления суда не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.