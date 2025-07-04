В Самарской области 39-летний мотоциклист влетел в бордюр и опрокинулся

3 июля около 20:20 в Комсомольском районе Тольятти произошло ДТП с участием мотоцикла.
39-летний водитель мотоцикла Kayo Basic TT125 (без номеров) ехал от проезда Дорофеева в сторону улицы Шлюзовой. Возле дома № 28А по улице Железнодорожной он не справился с управлением, наехал на бордюр и упал.
В результате аварии мотоциклист получил травмы и был доставлен в больницу. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.
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