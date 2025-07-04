Напавший на врачей в Иркутске мужчина является инвалидом второй группы

ИРКУТСК, 4 июл — РИА Новости. Мужчина, напавший с ножом на медперсонал иркутской больницы, является инвалидом второй группы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Утром в четверг в иркутской больнице № 8 вооруженный ножом и газовым баллончиком мужчина напал на медперсонал. Он нанес ножевые ранения двум женщинам — заместителю главного врача и секретарю учреждения, они были госпитализированы в тяжелом состоянии. Женщин прооперировали, они находились в реанимации. Сейчас их перевели в обычную палату в стабильно тяжелом состоянии.
Нападавшего задержали сотрудники полиции. Заведено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Известно, что ранее мужчина проходил принудительное лечение в областном психоневрологическом диспансере. Во время задержания он заявил полицейским, что хотел убить врача, потому что нарушены его права инвалида.
«Мужчина является инвалидом второй группы», — сообщил собеседник агентства.
В пятницу суд изберет задержанному меру пресечения. Следствие ходатайствует об его аресте.