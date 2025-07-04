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«Каждый грамм губил жизни». МВД жестко ответило на призывы простить наркосбытчиков

В МВД Казахстана прокомментировали обращения граждан с просьбами о смягчении наказания или амнистии для осужденных по наркостатьям. В министерстве заняли по этому вопросу жесткую и непреклонную позицию, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

В последнее время отдельные граждане обращаются с требованием смягчения наказания либо амнистии для своих родственников, осужденных по «тяжелым» наркостатьям. В частности, за изготовление, контрабанду и сбыт запрещенных веществ в крупном и особо-крупном размере, в том числе неоднократно и в составе преступных групп (пункты 2,3,4 статьи 286, пункты 2,3.4 статьи 297 Уголовного кодекса).

Речь о сбыте и контрабанде в крупных масштабах Ведомство напомнило, что обращения касаются лиц, осужденных за изготовление, контрабанду и сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размере, а также за повторные преступления и действия в составе преступных групп.

«Наркотики — это социальное зло, которое губит жизни людей. Жертвами наркопреступников в большинстве становится молодежь. Поэтому недопустимо проявлять терпимость к любым проявлениям этого вида преступности», — заявили в МВД.

Ответственность разграничена, но не для всех В то же время в министерстве подчеркнули, что действующее законодательство предусматривает разграничение уголовной ответственности. Так, осужденные по части первой статьи 297 УК РК имеют право на амнистию, если их действия не были связаны с организованной преступностью и особо крупными объемами.

Более тысячи фактов сбыта и 95 нарколабораторий

По данным МВД, с начала года полицейскими выявлено более 1 000 фактов сбыта наркотиков и почти 200 случаев хранения запрещенных веществ в особо крупном размере. Ликвидировано 95 нарколабораторий. Из незаконного оборота изъято свыше 4 тонн различных наркотиков.

«Каждый грамм этого вещества мог загубить не одну человеческую жизнь, а значит, принести горе в миллионы семей», — подчеркивают в министерстве.

Мягкость наказания — угроза будущему В ведомстве подчеркнули, что преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ, относятся к умышленным и подрывают здоровье нации.

«Ни в одной стране не существует мягких мер уголовного наказания за незаконное распространение наркотиков, особенно сопряженных с их контрабандой, совершенных в составе преступных групп, в крупных и особо крупных размерах. В некоторых государствах за такие преступления применяется даже высшая мера наказания», — добавили в МВД.

«Это преступно по отношению к детям» Завершая заявление, министерство дало жесткую оценку призывам об амнистии: «В этом вопросе смягчение наказания или применение амнистии к лицам, совершившим такие преступления, немыслимо и преступно по отношению к нашим детям, к будущему нации», — заключили в МВД.

Ранее мы рассказывали о первом освобожденном по амнистии. Он вышел на свободу в Костанайской области.