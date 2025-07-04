«Каждый грамм губил жизни». МВД жестко ответило на призывы простить наркосбытчиков

Ответственность разграничена, но не для всех В то же время в министерстве подчеркнули, что действующее законодательство предусматривает разграничение уголовной ответственности. Так, осужденные по части первой статьи 297 УК РК имеют право на амнистию, если их действия не были связаны с организованной преступностью и особо крупными объемами.