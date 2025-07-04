В Слюдянке завели уголовное дело после массового отравления юных боксеров

Как ранее сообщили корреспонденту КП-Иркутск в городской администрации, шесть юных боксеров уже обратились за медпомощью. Однако пострадавших может быть больше. Местные жители связывают вспышку заболеваний с качеством водопроводной воды — жители жалуются, что она стала мутной, пенится и имеет странный запах.