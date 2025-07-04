В Слюдянке завели уголовное дело после массового отравления юных боксеров

В Иркутской области начали расследование после массового отравления участников детского турнира по боксу. Напомним, в Слюдянку приехали 285 спортсменов из 10 регионов России. Соревнования прошли 2−3 июля, но вместо финальных боев часть участников оказалась на больничных койках с симптомами отравления — рвотой, диареей и высокой температурой.
Как ранее сообщили корреспонденту КП-Иркутск в городской администрации, шесть юных боксеров уже обратились за медпомощью. Однако пострадавших может быть больше. Местные жители связывают вспышку заболеваний с качеством водопроводной воды — жители жалуются, что она стала мутной, пенится и имеет странный запах.
— В средствах массовой информации сообщается, что несколько человек и гостей города обратились в больницу с симптомами неутонченной кишечной инфекции. Сейчас заведено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ст. 293 УК РФ (халатность). Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, — прокомментировали в СУ СКР региона.
Прокуратура и Роспотребнадзор взяли ситуацию под контроль, проводятся проверки. Результаты анализов воды помогут установить точную причину ЧП.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в партии тайского помело нашли опасного вредителя.