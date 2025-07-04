В Самарской области грузовик столкнулся с ГАЗом и «калиной» на трассе М-5

3 июля 2025 года в 16:15 на 1057 км трассы М-5 «Урал» в Красноярском районе произошло ДТП. Детали рассказали в региональном ГУ МВД.
40-летний водитель грузовика Sitrak с полуприцепом, двигавшийся из Самары в Уфу, нарушил правила расположения на проезжей части. В результате он столкнулся сначала с автомобилем ГАЗ (70-летний водитель), затем с автомобилем Lada Kalina (45-летний водитель).
37-летняя пассажирка легкового автомобиля и водитель ГАЗа госпитализированы.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.