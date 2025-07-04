Тольяттинские полицейские поймали водителя иномарки с поддельным удостоверением

30-летнего нарушителя на Daewoo Nexia остановили в конце прошлого месяца на улице Магистральной, рассказали в региональном главке.
Водитель легковушки дал правоохранителям удостоверение, которое получил в соседнем государстве. Сотрудники засомневались в его подлинности. В итоге машину отправили на спецстоянку, а автолюбителя повезли в отдел.
Позже полицейские узнали: документ подделали. Напечатали на цветном струйном принтере. Также не соответствовал образцу. Мужчина признал вину и добавил: купил права в интернете. Свои до этого потерял.
Возбуждено уголовное дело. Владельцу иномарки грозят ограничение или лишение свободы, либо принудительные работы до года.
Ранее правоохранители Самарской области задержали водителя Daewoo Gentra без прав.
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