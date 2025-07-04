СК завел дело о массовом отравлении на турнире в Приангарье

«В СМИ и социальных медиа сообщается, что несколько местных жителей и гостей города обратились в медучреждение с признаками неутонченной кишечной инфекции», — проинформировали в областном управлении Следственного комитета.
Возбуждено дело по двум статьям УК — об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности и о халатности.
Прокуратура поставила расследование на контроль. По информации ведомства, на недомогание пожаловались местные жители и несколько участников спортивных состязаний, организованных в Слюдянке.
Отметим, в эти дни в городе проходит межрегиональный турнир по боксу «Слюдянский ринг».